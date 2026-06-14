أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر أن الإصلاحات التي أجرتها المملكة عززت الثقة العالمية في قطاع التعدين السعودي، إذ تحتل المملكة حالياً المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2025.



وأضاف المديفر في جلسة ضمن مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن في كازاخستان، أن السعودية وكازاخستان شهدتا إصلاحات مهمة في قطاع التعدين خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحديث أطر الاستثمار في مجال التعدين، وتوسيع نطاق برامج المسح الجيولوجي ورسم الخرائط، وتسريع أنشطة الاستكشاف، وتعزيز التعاون مع المستثمرين الدوليين وشركاء قطاع التعدين.



وأكد أن الدولتين حددتا فرص التعاون بينهما في مجالات الاستكشاف ومعالجة المعادن وخدمات التعدين والصناعات النهائية.



وأشار إلى أن معادن الفوسفات والألمنيوم والصلب والتيتانيوم ومواد البناء والعناصر الأرضية النادرة تُعد من أهم الفرص القابلة للاستثمار المشترك على المدى القريب بين المملكة وكازاخستان.



وبين أن القدرة التنافسية المستقبلية لقطاع التعدين ستتحدد بكفاءة سلاسل القيمة المتكاملة، وليس فقط بتوافر الموارد، إذ أصبحت البنية التحتية الصناعية والمنظومة التعدينية المتكاملة، التي تربط بين الاستخراج وخدمات التعدين والمعالجة والخدمات اللوجستية والتصنيع وأسواق التصدير، أمراً أساسياً لضمان مرونة سلاسل الإمداد على المدى البعيد وتحقيق النمو الصناعي.