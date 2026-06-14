تأكيدًا لمسار الريادة والتميز، حقّق مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة معايير سلامة المرضى بالمستوى الذهبي في الدورة الأولى من البرنامج، ليصبح أول مستشفى في المملكة العربية السعودية والوحيد الذي نال هذه الشهادة ضمن هذه الدورة التي يُشرف عليها المركز السعودي لسلامة المرضى، وهو الجهة الوطنية المعنية بتعزيز سلامة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المملكة.

ويهدف البرنامج إلى تقييم مدى التزام المنشآت الصحية بتطبيق أفضل ممارسات سلامة المرضى وفق معايير وطنية متقدمة تسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة والتحسين المستمر، بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويمثّل حصول مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة على الشهادة بالمستوى الذهبي محطة مهمة في مسيرته نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويؤكد التزامه بتطبيق أعلى المعايير الوطنية والعالمية في مختلف جوانب الرعاية الصحية.

وجاء هذا الإنجاز بعد نجاح المستشفى في استيفاء متطلبات ومعايير المركز السعودي لسلامة المرضى، التي شملت 10 محاور رئيسية و250 معيارًا للتقييم، حيث تضمنت عملية التقييم عددًا من المجالات الحيوية، من بينها القيادة والحوكمة، وإشراك المرضى، وسلامة وكفاءة القوى العاملة، وعمليات الرعاية السريرية، وسلامة الأدوية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة المخاطر، وأنظمة الإبلاغ عن الحوادث والتعلم منها، وسلامة بيئة الرعاية الصحية، والتحسين المستمر للجودة.

ويعكس الحصول على هذه الشهادة الجهود المتكاملة لقيادات المستشفى وكوادره الطبية والإدارية والفنية في ترسيخ ثقافة مؤسسية راسخة تقوم على تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة تتمحور حول المريض، كما يجسد التزامًا إستراتيجيًا طويل الأمد بتعزيز السلامة والشفافية والتحسين المستمر والتميز السريري.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة كأحد أبرز المستشفيات الرائدة في المملكة والمنطقة، حيث يواصل تحقيق الإنجازات والاعترافات المحلية والدولية في مجالات الجودة وسلامة المرضى والتميز المؤسسي.

فقد حقق المستشفى تقييمًا قياسيًا بنسبة 110% من مجلس الضمان الصحي، كما نال جائزة التميز الذهبية في تطبيق إستراتيجية قياس نتائج المرضى المبلغ عنها من قبل المرضى (PROMs) ضمن برنامج الرعاية الصحية المبنية على القيمة، في تأكيد على ريادته في تطوير جودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

وعلى الصعيد الدولي، حصل المستشفى على اعتماد بلانتري الذهبي للرعاية المتمحورة حول الإنسان (Planetree Gold Certification)، تأكيدًا لالتزامه بتقديم تجربة رعاية صحية تضع المريض وعائلته في صميم الاهتمام وتعزز الشراكة الفاعلة معهم في مختلف مراحل الرعاية.

كما تم تصنيف المستشفى ضمن أفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط، وأفضل مستشفى خاص في المملكة العربية السعودية لمدة خمس سنوات متتالية من مجلة نيوزويك العالمية، إضافة إلى حصوله على اعتماد 14 مركز تميز من مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC)، بما يعكس التزامه المستمر بتقديم رعاية صحية بمعايير عالمية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: «نفخر بأن يكون مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة أول مستشفى في المملكة يحصل على الشهادة بالمستوى الذهبي ضمن الدورة الأولى من برنامج شهادة معايير سلامة المرضى السعودي، وهو إنجاز يعكس ثقافة مؤسسية راسخة تضع سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في مقدمة الأولويات. كما يجسد التزامنا المستمر بتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتمكين كوادرنا، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن تقديم رعاية آمنة وموثوقة تتمحور حول المريض، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».

ويواصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة جهوده في تعزيز سلامة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية ودعم الابتكار والتحسين المستمر، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية وتجارب الرعاية للمرضى، ويعزز دوره الريادي في دعم تطوير القطاع الصحي بالمملكة وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية.