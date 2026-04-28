استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة نادي المجد الرياضي عبدالوهاب الغفاري، وعددًا من منسوبي النادي، بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة حاتم أبو سلامة.



وهنّأ سموّه أعضاء الفريق بهذا الإنجاز، مشيدًا بما قدموه من مستوى مميز، وروح تنافسية عالية أسهمت في تحقيق البطولة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل، وبذل مزيد من الجهود لرفع مستوى الأداء، وتمثيل المنطقة بصورة مشرّفة في المنافسات الرياضية القادمة.