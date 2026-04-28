قررت هيئة النقل رفع غرامة مخالفات الدراجات الآلية المخصصة لنقل البضائع إلى 28 ألف ريال، ومصادرة الدراجة.

وعزت خطوتها إلى فرض الانضباط في النشاط، والحد من التجاوزات، مع منح اللجنة المكلفة بالنظر في الحالات صلاحية تعليق الرخصة وإيقاف نشاط السائقين لمدة عام كامل، مع التدرج في العقوبات ومضاعفتها في حالة تكرار المخالفة خلال عام واحد. وطبقاً للائحة -التي اعتمدتها الهيئة- تفرض غرامات يومية على معتادي التجاوزات، وإبعاد السائقين غير السعوديين إلى بلدانهم مع حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة، وإغلاق المحلات التي تمارس النشاط دون ترخيص.

وطبقاً للائحة، تم تقسيم المنشآت إلى 4 فئات لتحديد حجم الغرامات، تبدأ من المتناهية الصغر التي تمتلك 5 دراجات كحد أقصى، وصولاً للأعلى التي تتجاوز 250 دراجة، وتعاقب المنشآت الكبيرة بغرامة تبلغ 28,800 ريال عند ممارسة النشاط دون ترخيص أو بعد إلغائه. كما شددت اللائحة المعتمدة على منع نقل الأشخاص على الدراجة الآلية أو نقل بضائع تحتوي على مواد خطرة.