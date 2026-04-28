أنهى الإسماعيلي سلسلة كارثية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على بتروجت بهدف نظيف، اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لتفادي الهبوط.

هدف «قاتل» ينهي معاناة طويلة

وجاء هدف الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بتسديدة قوية من اللاعب أنور صقر، ليُحقق «برازيل مصر» فوزه الأول في الدوري المصري منذ 178 يوماً، إذ كان آخر فوز له في البطولة على حساب كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف في 1 نوفمبر الماضي.

دموع حسني عبد ربه

ودخل أسطورة الإسماعيلي المدير الرياضي الحالي للنادي حسني عبد ربه، في نوبة بكاء عقب الهدف القاتل، بسبب الضغوط التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم واقترابه من الهبوط.

ترتيب الإسماعيلي

ورغم الفوز، يظل الإسماعيلي في قاع ترتيب مرحلة الهبوط من الدوري المصري برصيد 17 نقطة.