نجا منتخب البرازيل من الخسارة أمام المنتخب المغربي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي بنيويورك، وانتهى بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في مونديال 2026، في لقاء مثير تقاسم فيه المنتخبان نقاط المباراة.



وكان منتخب المغرب نداً حقيقياً لمنتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، وأضاع فرصة محققة لحصد انتصار تاريخي على «راقصي السامبا»، غير أنه بات أول منتخب عربي يتمكن من التعادل مع المنتخب اللاتيني في كأس العالم.



وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 32.