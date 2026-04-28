كشف مصدر مسؤول في نادي أيك أثينا اليوناني – فضّل عدم ذكر اسمه – حقيقة اهتمام ناديه بالتعاقد مع نجم الأهلي فرانك كيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الساعات الماضية أن أيك أثينا أبدى اهتماماً رسمياً بالتعاقد مع فرانك كيسيه، وعلى استعداد لتقديم عرض مالي مغرٍ لضمه في صفقة انتقال حر، حال عدم تجديد عقده مع الأهلي، مع وجود اهتمام من أندية إيطالية وتركية بالتعاقد معه.

أيك أثينا: أخبار مزيفة

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «لا يوجد أي اهتمام من جانبنا بالتعاقد مع كيسيه، إنها مجرد أخبار مزيفة».

مدة العقد والقيمة السوقية

ينتهي عقد النجم الإيفواري مع الأهلي في 30 يونيو 2026، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد العقد حتى الآن، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بـ12 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أرقام كيسيه هذا الموسم

شارك كيسيه في 38 مباراة بقميص «الراقي» في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، منها صناعة هدف الفوز على ماتشيدا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة السبت الماضي الذي أحرزه فراس البريكان.