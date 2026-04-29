تتجه الأنظار نحو استاد الأول بارك بالرياض، الساعة الـ9:00 من مساء اليوم (الأربعاء)؛ لمتابعة الكلاسيكو المرتقب، الذي يجمع المتصدر النصر وضيفه الأهلي، كما يلتقي التعاون بالاتحاد (7:10 م)، ويواجه القادسية مضيفه الرياض (7:00 م)، وذلك ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

على ملعبه وبين جماهيره يدخل النصر لقاءه أمام الأهلي بحثاً عن الفوز ولا غيره؛ للانفراد بصدارة الدوري ومواصلة تحطيم رقمه القياسي «أطول سلسلة انتصارات»، ويحتل النصر مركز الصدارة برصيد 76 نقطة، حصدها من 25 انتصاراً وتعادل وحيد و3 خسائر، ويُعد هجوم النصر هو الأقوى برصيد 79 هدفاً، فيما يخوض الأهلي هذا اللقاء بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، ويسعى لعودة قوية في دوري المحترفين من خلال الفوز في لقاء الليلة لإنعاش آماله في المنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة حصدها من 20 انتصاراً و6 تعادلات وخسارتين، ويُعد دفاعه هو الأقوى إذ لم تستقبل شباكه سوى 20 هدفاً.

ويقف التاريخ بجانب النصر، إذ سبق أن التقى الفريقان في 33 لقاء في دوري المحترفين، وتمكّن النصر من الفوز في 12 لقاءً، فيما فاز الأهلي في 10 لقاءات، وتعادلا في 11 لقاء، وأحرز هجوم النصر 51 هدفاً متفوقاً على الأهلي بفارق هدف واحد إذ أحرز 50 هدفاً.

وعلى ملعب نادي التعاون ببريدة، تشهد الجولة قمة أخرى بين التعاون وضيفه الاتحاد، إذ يسعى كل منهما لخطف المركز الخامس وخوض ملحق أبطال آسيا للنخبة، ويحتل التعاون حالياً المركز الخامس برصيد 49 نقطة حصدها من 14 انتصاراً و7 تعادلات و8 خسائر، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 45 نقطة حصدها من 13 انتصاراً و6 تعادلات و9 خسائر، وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 31 لقاءً، تمكّن الاتحاد من الفوز في 16 لقاءً، فيما فاز التعاون في 7 لقاءات، وتعادلا في 8 لقاءات، واستطاع هجوم الاتحاد أن يسجل 59 هدفاً، فيما سجل هجوم التعاون 46 هدفاً.

وعلى استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، يدخل فريق القادسية لقاءه أمام مضيفه الرياض بحثاً عن النقاط الثلاث؛ لخطف المركز الثالث، إذ يحتل القادسية حالياً المركز الرابع برصيد 62 نقطة، حصدها من 18 انتصاراً و8 تعادلات و3 خسائر، فيما يطمح الرياض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل الرياض حالياً المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، حصدها من 5 انتصارات و8 تعادلات و16 خسارة.