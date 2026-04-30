أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس (الأربعاء)، عن عقوبة قاسية ضد حارس مرمى ريال سرقسطة إستيبان أندرادا.

تفاصيل الواقعة

وكان حارس سرقسطة قد وجه لكمة لقائد فريق هويسكا خورخي بوليدو، بعد طرده في مباراة قمة بدوري الدرجة الثانية الإسباني تحولت إلى شجار جماعي، الأحد الماضي.

قرارات اللجنة التأديبية

وقررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني إيقاف حارس سرقسطة 12 مباراة بسبب اعتدائه على لاعب هويسكا، ما تسبب في تورم واضح في الوجه، إضافة إلى مباراة أخرى بسبب البطاقة الحمراء.

كما أوقف اللجنة حارس مرمى هويسكا داني خيمينيز أربع مباريات لتوجيهه لكمة أخرى خلال الاشتباك بين لاعبي الفريقين، إلى جانب إيقاف لاعب ريال سرقسطة داني تاسيندي مباراتين.