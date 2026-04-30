واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم (الخميس) وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط لفترة أطول، مع وصول المحادثات الرامية ‌إلى إنهاء الحرب الأمريكية ضد إيران إلى طريق مسدود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام ​برنت ⁠تسليم يونيو حزيران 1.96% إلى ‌120 دولاراً للبرميل بحلول ‌الساعة 0057 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت 6.1% في الجلسة السابقة. وينتهي عقد يونيو حزيران، الذي ارتفع لليوم التاسع على التوالي، اليوم الخميس.

وبلغ سعر ‌عقد يوليو تموز الأكثر نشاطا 111.38 دولار بارتفاع 94 سنتا أو 0.85 ⁠بالمئة بعد أن زاد 5.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو حزيران 63 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 107.51 دولار للبرميل بعد أن صعدت سبعة بالمئة في الجلسة السابقة.

تأثير الحصار الأمريكي للموانئ ‌الإيرانية

وقال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن الرئيس دونالد ترمب تحدث ​مع شركات نفط حول كيفية التخفيف من تأثير الحصار الأمريكي للموانئ ‌الإيرانية إذا استمر لأشهر، مما أثار مخاوف في السوق من تعطل إمدادات النفط لفترة طويلة.

وعلق توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي بالقول في ⁠مذكرة «لا تزال احتمالات التوصل إلى حل قريب لصراع إيران أو إعادة فتح مضيق هرمز ضئيلة».

وجاء الاجتماع مع شركات النفط في أعقاب وصول الجهود الرامية إلى حل الصراع، ​الذي أودى ‌بحياة الآلاف وتسبب فيما يصفه المحللون بأنه أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة ‌في العالم على الإطلاق، إلى طريق مسدود.