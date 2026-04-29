أشعل مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز صراعاً بين ثلاثة من كبار أندية أوروبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب برنامج «الشيرينغيتو» الإسباني، فقد تحدث مدربو أرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة مع جوليان ألفاريز، في محاولة من كل نادٍ لإقناع المهاجم الأرجنتيني بمشروعه.
شرط أتلتيكو مدريد
وأضاف أن أتلتيكو مدريد سيبدأ بالاستماع إلى العروض التي تبدأ من 150 مليون يورو للتعاقد مع ألفاريز.
مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز
رد سيميوني
وعلق مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني على مستقبل ألفاريز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: «لا أستطيع قراءة أفكاره، من الطبيعي أن ترغب أندية مثل أرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة في ضم لاعب مثل جوليان».
مدة العقد والقيمة السوقية
ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بـ90 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».
أرقام ألفاريز هذا الموسم
وشارك ألفاريز في 47 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.
Atletico Madrid's striker Julian Alvarez has ignited a battle among three of Europe's top clubs to sign him during the upcoming summer transfer window.
According to the Spanish program "El Chiringuito," the coaches of Arsenal, Paris Saint-Germain, and Barcelona have spoken with Julian Alvarez, each trying to convince the Argentine forward of their project.
Atletico Madrid's Condition
It was added that Atletico Madrid will begin listening to offers starting from 150 million euros for Alvarez.
مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز
Simeone's Response
Atletico Madrid's coach Diego Simeone commented on Alvarez's future during the press conference before the match against Arsenal in the Champions League, saying: "I can't read his thoughts; it's natural for clubs like Arsenal, Paris Saint-Germain, and Barcelona to want to sign a player like Julian."
Contract Duration and Market Value
The Argentine star's contract with Atletico Madrid runs until June 30, 2030, while his market value is estimated at 90 million euros, according to "Transfermarkt."
Alvarez's Numbers This Season
Alvarez has participated in 47 matches for Atletico Madrid across various competitions this season, scoring 19 goals and providing 9 assists.