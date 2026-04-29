أشعل مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز صراعاً بين ثلاثة من كبار أندية أوروبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب برنامج «الشيرينغيتو» الإسباني، فقد تحدث مدربو أرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة مع جوليان ألفاريز، في محاولة من كل نادٍ لإقناع المهاجم الأرجنتيني بمشروعه.

شرط أتلتيكو مدريد

وأضاف أن أتلتيكو مدريد سيبدأ بالاستماع إلى العروض التي تبدأ من 150 مليون يورو للتعاقد مع ألفاريز.
مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز

رد سيميوني

وعلق مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني على مستقبل ألفاريز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: «لا أستطيع قراءة أفكاره، من الطبيعي أن ترغب أندية مثل أرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة في ضم لاعب مثل جوليان».

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بـ90 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أرقام ألفاريز هذا الموسم

وشارك ألفاريز في 47 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.