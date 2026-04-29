Atletico Madrid's striker Julian Alvarez has ignited a battle among three of Europe's top clubs to sign him during the upcoming summer transfer window.

According to the Spanish program "El Chiringuito," the coaches of Arsenal, Paris Saint-Germain, and Barcelona have spoken with Julian Alvarez, each trying to convince the Argentine forward of their project.

Atletico Madrid's Condition

It was added that Atletico Madrid will begin listening to offers starting from 150 million euros for Alvarez.



مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز

Simeone's Response

Atletico Madrid's coach Diego Simeone commented on Alvarez's future during the press conference before the match against Arsenal in the Champions League, saying: "I can't read his thoughts; it's natural for clubs like Arsenal, Paris Saint-Germain, and Barcelona to want to sign a player like Julian."

Contract Duration and Market Value

The Argentine star's contract with Atletico Madrid runs until June 30, 2030, while his market value is estimated at 90 million euros, according to "Transfermarkt."

Alvarez's Numbers This Season

Alvarez has participated in 47 matches for Atletico Madrid across various competitions this season, scoring 19 goals and providing 9 assists.