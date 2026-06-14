اعتمدت لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة قائمتي حازم اللحياني والدكتور عبدالهادي اليامي للانتقال إلى المرحلة الثانية من انتخابات رئاسة نادي الوحدة، المتمثلة في مرحلة الطعون التي تنطلق غداً (الإثنين) وتستمر يوماً واحداً، على أن تتأهل القائمتان إلى المرحلة النهائية حال تجاوز هذه الخطوة، وستُحسم الرئاسة عبر تصويت الجمعية العمومية لاختيار مجلس الإدارة للدورة القادمة الممتدة أربع سنوات.



وفي المقابل، استُبعدت قائمة الدكتور تركي مدخلي من السباق الانتخابي، فيما ينتظر أن يتقدم غداً بطعون على قرار الاستبعاد.



وتشير المعطيات إلى أن حازم اللحياني يتصدر المشهد الانتخابي بوصفه المرشح الأقرب للفوز برئاسة النادي، مدعوماً بقوة تصويتية عززها دعم مالي بلغ خمسة ملايين ريال خُصصت لشراء العضويات الذهبية، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة قبل الوصول إلى محطة التصويت النهائية.



ووفقاً للأرقام التي حصلت عليها «عكاظ»، فقد حصدت قائمة اللحياني 4449 صوتاً، مقابل 201 صوت فقط لقائمة الدكتور عبدالهادي اليامي، ما يجعل اللحياني على مقربة كبيرة من حسم سباق الرئاسة وتولي قيادة نادي الوحدة خلال الأعوام الأربعة القادمة.