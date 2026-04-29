فيما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن المؤتمر الصحفي الحالي هو الأخير له برئاسة الفيدرالي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يراوح بين 3.50% و3.75%، في آخر اجتماع رسمي للبنك تحت ولاية جيروم باول المنتهية ولايته في منتصف مايو 2026.



وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، في وقت ظلت مكاسب الوظائف منخفضة في المتوسط، بينما لم يشهد معدل البطالة تغيراً يُذكر.



أكبر انقسام



وفي انقسام هو الأكبر منذ تسعينيات القرن، أشار الفيدرالي إلى أن التصويت لصالح السياسة جاء بنتيجة 8 مقابل 4، إذ عارض ستيفن ميران مفضلاً خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما عارض كل من بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان إدراج توجه تيسيري في البيان.