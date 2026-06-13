أطلق أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال موسم صيف عسير 2026 تحت شعار «السما أرضك»، بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، وبالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات، وذلك ضمن جهود تطوير القطاع السياحي بالمنطقة، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، بما ينسجم مع استراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة.

ويستهدف الموسم استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 100 تجربة قابلة للحجز، في خطوة تعكس تنوع المنتج السياحي واتساع نطاق البرامج والأنشطة المقدمة للزوار. ويسهم الموسم في توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل موسمية، بما يعزز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.

«السما أرضك»

يجسد شعار الموسم «السما أرضك» ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية فريدة، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالأجواء المعتدلة والقرى التراثية والمسارات الطبيعية، لتقدم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين المغامرة والاسترخاء والثقافة والتراث.

ويشهد الموسم عودة عدد من المواقع السياحية التي تقدم تجارب جديدة لزوار المنطقة، من أبرزها افتتاح مسرح طلال مداح بعد أعمال التطوير والترميم، وعودة سوق الثلاثاء التاريخي بعد إعادة تأهيله، بما يعزز حضوره بوصفه منصة ثقافية وتراثية وتجارية تحتضن الحرفيين والمنتجات المحلية.

باقة من الفعاليات النوعية

ويتضمن الموسم باقة من الفعاليات النوعية، تشمل مركز مغامرات «هوساك»، ومهرجان «صوت أبها»، ومنطقة مشجعي كأس العالم 2026، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من الفنانين، وبرامج ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية وتجارب مخصصة للعائلات والزوار من مختلف الفئات. وتتوزع فعاليات الموسم على عدد من محافظات المنطقة، مستفيدةً من التنوع الطبيعي والثقافي والتراثي الذي تزخر به عسير، بما يتيح للزوار فرصاً متعددة لاكتشاف القرى التراثية والقصور التاريخية والمسارات الجبلية والتجارب التفاعلية التي تعكس هوية المنطقة وإرثها الحضاري. وتواصل منطقة عسير تعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار من خلال مشاريع ضيافة جديدة تشهدها المنطقة خلال عام 2026 باستثمارات تتجاوز 444 مليون ريال، ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار وتعزيز نمو القطاع السياحي.

تعزيز مكانة المنطقة

ويمثل موسم الصيف لهذا العام امتداداً لمسار تنموي متكامل يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية مستدامة على مدار العام، عبر تطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتحفيز الاستثمار، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يعزز تنافسية عسير على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

اكتشف عسير

ودعت هيئة تطوير منطقة عسير الراغبين في زيارة المنطقة إلى الاطلاع على تفاصيل الموسم وبرامجه عبر منصة «اكتشف عسير»، التي توفر معلومات محدثة عن الفعاليات والتجارب والمسارات والأنشطة السياحية في مختلف محافظات المنطقة.