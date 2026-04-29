قفزت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا بأكثر من 5% اليوم، عقب تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على الموانئ الإيرانية، في محاولة لإجبار طهران على الاستسلام.



وأظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج أن العقد الهولندي القياسي لأقرب شهر استحقاق في مركز «تي تي إف» قفز 5.35% إلى 45.93 يورو للميغاواط/ساعة، أو 15.73 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وارتفع العقد البريطاني لأقرب شهر استحقاق 5.16% إلى 114.00 بنساً لكل وحدة حرارية.



أضرار جسيمة



وكشفت «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يُلحق أضراراً جسيمة باقتصاد إيران، في ظل صعوبات متزايدة تواجهها طهران في تخزين كميات النفط غير المُصدّرة.



وبحسب الصحيفة، فإن القيود المفروضة على حركة الناقلات خفّضت بشكل حاد قدرة إيران على تصدير النفط؛ ما أدى إلى تراكم المخزونات ودفع السلطات للبحث عن حلول بديلة للتخزين، وسط تضييق متزايد على البنية اللوجستية المرتبطة بالقطاع النفطي.