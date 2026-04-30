أعلنت بنوك مركزية خليجية تثبيت أسعار الفائدة بعد قرار مماثل للفيدرالي الأمريكي.



وقال مصرف البحرين المركزي إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير عند 4.25%.



ويأتي هذا القرار ضمن المتابعة التي يجريها المصرف بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.



تسهيلات الإيداع



وأعلن مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%.



وقرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وثبت سعر إعادة الشراء 4.10%، وسعر فائدة الإقراض عند مستوى 4.35%، وسعر فائدة الإيداع عند مستوى 3.85%.



وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يراوح بين 3.50% و3.75%، في آخر اجتماع رسمي للبنك تحت ولاية جيروم باول المنتهية ولايته في منتصف مايو 2026.