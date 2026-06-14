بينما يميل الكثير منا إلى إضفاء لمسة شخصية ومرحة على مقتنياته الرقمية، يبدو أن استخدام الرموز التعبيرية (الإيموجي) في تسمية شبكة الـ«واي فاي» المنزلية قد يتحول إلى فخ تقني غير متوقع. هذا ما كشفت عنه أخيراً هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية في تحذير تكنولوجي يحمل الكثير من الجدية خلف طابعه الطريف.

وأوضحت الهيئة أن تلك الابتسامات والرموز اللطيفة التي نضعها في اسم الشبكة (SSID) قد تعمي أبصار الأجهزة الذكية؛ إذ تعاني الهواتف والحواسيب اللوحية -لاسيما القديمة منها- من عجز تقني في قراءة هذه الرموز. النتيجة؟ قد تختفي شبكتك تماماً من قائمة البحث، أو تدخل في دوامة من الاتصال المتقطع والانقطاع المفاجئ الذي يصيب المستخدمين بالإحباط.

المأزق الأكبر يظهر عند محاولة ربط الأجهزة الطرفية المنزلية، مثل طابعات الـ«واي فاي» أو كاميرات المراقبة، التي تتطلب أحياناً إدخال اسم الشبكة يدوياً. هنا، سيجد المستخدم نفسه أمام جدار مسدود، نظراً لغياب لوحة مفاتيح تدعم «الإيموجي» في أنظمة تشغيل هذه الأجهزة الأساسية.

ولهروب آمن من هذه المعضلة الرقمية، تنصح الهيئة بالعودة إلى الأسماء التقليدية المعتمدة على الحروف والأرقام. وللقيام بذلك، ما عليك سوى فتح متصفح الويب، وتسجيل الدخول إلى إعدادات جهاز «الراوتر» الخاص بك باستخدام عنوان الوصول المكتوب في دليل المستخدم، ثم التوجه إلى قائمة تغيير اسم الشبكة واختيار اسم «بشري» صريح وحفظه. تذكر فقط، أن هذه الخطوة ستتطلب منك إعادة ربط جميع أجهزتك بالاسم الجديد، لكنها تضمن لك اتصالاً مستقراً وخالياً من المفاجآت المزعجة.