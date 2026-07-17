لطالما عانى مستخدمو هواتف «آيفون» من كابوس امتلاء مساحة التخزين المجانية على سحابة iCloud، والتي لا تتجاوز 5 غيغابايت تلتهمها صور وتطبيقات الهاتف بسرعة البرق، مما يضع المستخدمين أمام خيار وحيد يتمثل في: الدفع مقابل سعة إضافية.

لكن «واتساب» قرر أخيراً التدخل لكسر احتكار شركة «أبل»، حيث يعمل التطبيق المملوك لشركة «ميتا» على تطوير خدمة نسخ احتياطي سحابية خاصة به ومستقلة تماماً، تمنح مستخدمي آيفون لأول مرة بديلًا مجانياً لحفظ محادثاتهم وبياناتهم دون استهلاك مساحة iCloud.

ووفقاً للتسريبات التي رصدها موقع «WABetaInfo» المتخصص، فإن الخدمة الجديدة ظهرت في النسخة التجريبية لنظام iOS، وستتيح للمستخدم اختيار مكان حفظ نسخته الاحتياطية مباشرة من إعدادات التطبيق.

ولتلبية احتياجات الجميع، تخطط «واتساب» لتوفير عدة باقات تخزينية تنافسية:

الباقة المجانية: تمنح المستخدم 2 غيغابايت مجاناً بالكامل، وهي مساحة كافية جداً لحفظ النصوص والمحادثات لسنوات.

الباقة المتوسطة: سعة 50 غيغابايت مقابل اشتراك ضئيل يبلغ نحو 0.99 دولار شهرياً.

الباقة العملاقة: خطة بسعة 1 تيرابايت يجري العمل عليها حالياً لتناسب أصحاب الوسائط والملفات الضخمة.

الأمان أولاً.. تشفير كامل وتلقائي

الميزة الأقوى في سحابة «واتساب» الجديدة لا تقتصر على توفير المساحة فحسب، بل تمتد إلى مستويات الأمان اللامحدودة.

فخلافاً لـ iCloud التي لا تشفر البيانات بالكامل إلا إذا قام المستخدم بتفعيل ميزة الأمان المتقدمة يدوياً، فإن خدمة «واتساب» الجديدة ستعتمد على التشفير من الطرف إلى الطرف (End-to-End Encryption) بشكل افتراضي وتلقائي.

ولزيادة التحصين، سيستخدم التطبيق «مفتاح مرور» (Passkey) لحماية النسخ الاحتياطية، ولن يتمكن أي طرف (بما في ذلك شركة ميتا نفسها) من الاطلاع على المحادثات، ولن يكون بالإمكان إلغاء هذا التشفير إلا إذا قرر المستخدم العودة لاستخدام سحابة أبل الافتراضية.

وإلى جانب حل أزمة التخزين وتوفير الحماية القصوى، يرى خبراء التقنية أن هذه الخطوة تمهد الطريق لحل معضلة تاريخية تؤرق المستخدمين، وهي تسهيل نقل سجل المحادثات والوسائط بين هواتف آيفون وأندرويد بسلاسة ودون الحاجة لوساطة خدمات «أبل» أو «جوجل».

ورغم أن الميزة لا تزال في طور التجريب المغلق ولم تطلق رسمياً للعامة بعد، إلا أن وصولها المرتقب سيمثل بلا شك نقطة تحول كبرى تحرر مستخدمي آيفون من قيود التخزين الصارمة التي تفرضها أبل منذ سنوات.