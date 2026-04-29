أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه أشرف حكيمي عن مباراته المصيرية ضد بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الأربعاء القادم على ملعب «أليانز أرينا».

وكان حكيمي قد أكمل مباراة الذهاب رغم إصابته في الفخذ الأيمن، بعد أن استنفد فريقه جميع تبديلاته، ليساهم في فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، أمس (الثلاثاء).

مدة غياب حكيمي

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن أشرف حكيمي سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع قادمة، بعد إصابته في المباراة الماضية ضد بايرن ميونخ.

ضربة جديدة

كما أكد باريس سان جيرمان غياب حارس مرماه لوكاس شوفالييه عن الملاعب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن خلال جلسة التدريب صباح اليوم.