كشف ظهير أيمن نادي الهلال جواو كانسيلو حادثتين مؤلمتين تركتا ألماً عميقاً بداخله، رغم مرور السنوات.

مأساة وفاة والدته

وقال كانسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «كانت وفاة والدتي في حادثة سير لحظة غيّرت حياتي إلى الأبد، أتذكر بعض الأشياء، أتذكر صرخة والدتي الأخيرة، وأتذكر أخي يبكي، كان لا يزال طفلاً صغيراً في الثامنة من عمره».

محاولة إنقاذ مستحيلة

وأضاف لاعب الهلال: «حاولت رفع السيارة لإخراج والدتي من تحتها، لكنني لم أستطع، كان الظلام دامساً، وكنا بين الأشجار على حافة الهاوية، حاولت رفعها بكل قوتي، لكنني لم أستطع؛ رفع سيارة أمر مستحيل تماماً».

ليلة رعب في مانشستر

ومن بين الأحداث المظلمة الأخرى في حياته، استعاد كانسيلو حادثة السرقة التي تعرض لها عام 2021 في مانشستر أثناء لعبه مع مانشستر سيتي، قائلاً: «أدار أحد اللصوص ظهره لي، فرأيت فرصة للتحرك، أندم الآن، لكنني تمكنت من لكمه في رأسه، سقط أرضاً وسقطت السكين على الأرض، ركلت السكين بعيداً، وفجأة ضُربت على رأسي بقطعة حديدية، هذه الندبة التي لا تزال على رأسي حتى اليوم هي من تلك الحادثة؛ احتجت إلى 8 غرز، فقدت الوعي، ثم استيقظت فوجدت سكيناً مصوبة إلى رقبتي».