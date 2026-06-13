أكد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي جاهزية نجم «الماتادور» لامين يامال للمشاركة في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2026 أمام الرأس الأخضر، المقررة الإثنين القادم، بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

إسبانيا في مجموعة الأخضر

ويوجد المنتخب الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات السعودية والأوروغواي والرأس الأخضر.

يامال جاهز للمونديال

وقال دي لا فوينتي في حوار مع صحيفة «آس» الإسبانية: «كنا قلقين للغاية بشأن يامال، لأننا اعتقدنا أنها إصابة ستبعده لمدة شهر ونصف، لكننا سعداء جداً لأننا نرى أن تعافيه يتقدم بسرعة، ويشعر بتحسن كل يوم، وهذا يدفعنا للاعتقاد بأنه سيكون جاهزاً تماماً للمباراة الأولى».

إشادة بنضج يامال

وأضاف: «إنه لاعب يتمتع بنضج كروي كبير رغم صغر سنه، وعندما يُضاف هذا النضج إلى موهبته، يصبح من الطبيعي أن يحظى بكل هذا الحديث والاهتمام، وأن يُظهر داخل الملعب، وبعفوية استثنائية، كل ما يملكه من قدرات وإمكانات وجودة فنية ومكانة ومستقبل واعد».

دعوة لحمايته ودعمه

وتابع: «نحن سعداء به، لكنني أكرر دائماً أنه لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، ويجب الاستمرار في حمايته ودعمه ومساندته، لا يزال أمامه الكثير من التقلبات الطبيعية التي يمر بها أي لاعب في هذه المرحلة، ومن المهم دائماً أن يبقى متواضعاً ومتمسكاً بأرض الواقع، وهو بالفعل كذلك، لكن لا ينبغي أبداً أن نتراخى في دعمه أو الابتعاد عنه، بل يجب أن نبقى قريبين منه، إنها فترة مناسبة بالنسبة له لإثبات نفسه وإظهار كامل إمكاناته الكروية».

وختم مدرب إسبانيا حديثه قائلاً: «لامين مهووس بكرة القدم، شديد التركيز، وكل تفكيره منصب على كأس العالم».