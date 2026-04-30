لم تعد شائعة وفاة فيروز حدثاً عابراً، بل باتت تتكرر وفق «ثلاثية» واضحة تغذّيها وتعيد إنتاجها كل مرة؛ تقدم العمر الذي بلغ 91 عاماً، والظهور النادر الذي يثير التأويلات كما حدث خلال عزاء نجلها زياد الرحباني، إضافة إلى منصات غير موثوقة تتعمد تضخيم الأخبار دون تحقق. وخلال الساعات الماضية، عادت الشائعة لتتصدر مواقع التواصل، مثيرة موجة قلق واسعة، قبل أن تُكذّبها سريعاً مصادر إعلامية وفنية لبنانية، مؤكدة أن «جارة القمر» بخير، وأن ما يُتداول ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة تضليل متكررة.

حقيقة الشائعة.. نفي متكرر لخبر بلا مصدر

أكدت تقارير لبنانية أن ما يتم تداوله حول وفاة فيروز «لا أساس له من الصحة»، مشيرة إلى أن هذه الشائعة ليست الأولى، بل تكررت مرات عدة خلال السنوات الأخيرة دون أي بيان رسمي أو دليل موثوق يدعمها، في ظل غياب الفنانة عن الظهور الإعلامي.

وتعكس سرعة انتشار الشائعة حجم المكانة الفنية التي تحظى بها فيروز، إذ تحوّلت إلى «أيقونة وجدانية» في الذاكرة العربية، ما يجعل أي خبر يتعلق بها سريع الانتشار والتفاعل.

ثلاثية الشائعات.. لماذا تتكرر أخبار رحيلها؟

ترتبط موجات الشائعات المتكررة حول فيروز بثلاثة أسباب رئيسية:

عامل العمر

بلوغ فيروز 91 عاماً يجعلها دائماً في دائرة التكهنات، إذ تستغل بعض الحسابات هذا العامل لإطلاق أخبار غير مؤكدة، مستندة إلى منطق «الترقب» لا إلى معلومات موثقة.

إذ ولدت فيروز عام 1935 في قضاء الشوف بجبل لبنان وكانت الطفلة الأولى للعائلة، نشأت في حارة زقاق البلاط في الحي القديم القريب من العاصمة اللبنانية بيروت، عمل والدها في مطبعة الجريدة اللبنانية لوريون لوجور، أما والدتها فتوفيت عام 1961 عن عمر يناهز 45 عامًا وهو ذات اليوم الذي سجلت فيه فيرُوز أغنية «يا جارة الوادي».

الظهور النادر في لحظات الحزن

أثار ظهورها المحدود في عزاء نجلها الموسيقار زياد الرحباني، الذي توفي عن عمر 69 عاماً، وكذلك مشاركتها في تشييع ابنها هلي، تساؤلات واسعة، خصوصاً مع ندرة إطلالاتها الإعلامية. ورغم ذلك، بدت في تلك المناسبات بحالة صحية مستقرة، لكن الظهور الاستثنائي أعاد اسمها إلى الواجهة، وفتح الباب أمام التأويلات.

منصات غير موثوقة

تعتمد الشائعات بشكل كبير على صفحات مجهولة أو حسابات تسعى لزيادة التفاعل، دون الالتزام بمعايير الدقة، ما يسهم في تضليل الجمهور ونشر أخبار حساسة بلا تحقق.

«جارة القمر».. حضور دائم رغم الغياب

رغم ابتعادها الكامل عن الإعلام، تبقى فيروز حاضرة في الوجدان العربي، إذ لا تغيب أغانيها عن المشهد الثقافي والفني. ويؤكد مقربون منها أنها تعيش حياة هادئة بعيداً عن الأضواء، مفضّلة الخصوصية بعد مسيرة فنية استثنائية ارتبطت باسم زوجها الراحل عاصي الرحباني والعائلة الرحبانية.

مأساة عائلية.. خلف الصوت أسى طويل

لم تكن حياة فيروز الشخصية بعيدة عن الألم، إذ فقدت ابنتها ليال في ثمانينيات القرن الماضي، ثم ابنها هلي مطلع 2026، وأخيراً زياد الرحباني، ما جعل مسيرتها الإنسانية موازية لمسيرتها الفنية في عمقها وتأثيرها.

وتعيش اليوم برفقة ابنتها ريما، في عزلة اختيارية، بعيداً عن صخب الإعلام، في صورة تعكس تمسكها بالهدوء والخصوصية.

جمهور غاضب.. ودعوات لوقف التضليل

عبّر جمهور فيروز عن استيائه من تكرار هذه الشائعات، مطالبين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة، خصوصاً عندما تتعلق برمز فني بحجم «جارة القمر».