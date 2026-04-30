بعد 23 عاماً.. أشلي يونغ يعلق حذاءه ويودّع الملاعب

أعلن الظهير الأيمن الإنجليزي أشلي يونغ، اليوم (الخميس)، اعتزاله كرة القدم نهائياً، عقب انتهاء موسمه الحالي مع ناديه إيبسويتش تاون.

رسالة وداع مؤثرة

وكتب نجم مانشستر يونايتد السابق عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «من سيفتون رود إلى فيكارج رود، ثم إلى فيلا بارك، وويمبلي، وأولد ترافورد، وسان سيرو، ثم العودة إلى فيلا بارك، ثم جوديسون بارك، وأخيراً إلى بورتمان رود، يا لها من رحلة لم أكن أحلم بها إلا في صغري! ولكن لكل حلم نهاية».

وأضاف أشلي يونغ: «قد تكون مباراة السبت هي الأخيرة في مسيرتي الاحترافية بعد 23 عاماً في الملاعب».



أرقام وإنجازات أشلي يونغ

وخاض اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً أكثر من 750 مباراة بقميص أندية واتفورد، أستون فيلا، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، إيفرتون، وإيبسويتش تاون، كما مثّل منتخب إنجلترا في 39 مباراة دولية.

وخلال مسيرته الكروية، تُوّج أشلي يونغ بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الدرع الخيرية (مرتين) مع مانشستر يونايتد، إضافة إلى لقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.