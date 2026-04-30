«مجتمع جميل السعودية» تدعم أحلام الأيتام من خلال كرة القدم

نظمت مؤسسة مجتمع جميل السعودية وبالتعاون مع دوري روشن (الدوري السعودي للمحترفين) مبادرةً لدعم الأطفال الأيتام وتمكينهم، حيث رافق الأيتام لاعبي الكرة أثناء دخلوهم لأرض الملعب عند بداية المباريات، وذلك بواقع 20 مباراة و440 طفل في المجمل. ولإكمال هذه المبادرة، تم التعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية المهتمة برعاية الأيتام في المملكة العربية السعودية.

وسعياً لتوفير تجربة فريدة للأيتام المشاركين وتحفيزهم على التفوق الدراسي، نظمت المؤسسة أيضاً مشاركة الأطفال الأيتام في كلاسيكو فريقي الأهلي والنصر، التي أقيمت يوم الأربعاء 29 أبريل في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض. حيث ارتدى الأطفال ملابس المهن التي يتطلعون للعمل بها كرمزٍ لطموحاتهم المستقبلية، بما يوفر الدعم المعنوي لهم ويشجعهم على التميز الأكاديمي. وتأتي هذه المبادرة بالتوافق مع مستهدفات مؤسسة مجتمع جميل السعودية ورؤية 2030 التي تستهدف دعم الأيتام وتمكينهم دراسياً، مثل برنامج تنوير للأيتام المتميزين دراسياً، حيث نظمت المؤسسة على مدى 15 عام رحلات صيفية ترفيهية وتعليمية للأيتام المتفوّقين دراسياً، وشملت الرحلات عدة دول، مثل اليابان وفرنسا وتركيا وسنغافورة وماليزيا ومصر والعديد من الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، صرح عبدالله طلب، مدير البرامج الاجتماعية بمؤسسة مجتمع جميل السعودية: «إن هدفنا اليوم يتجاوز مجرد الحضور في أرض الملعب؛ فنحن نسعى لخلق تجربة ملهمة تحفز الأطفال على التميز الدراسي. وإن ارتداء ملابس المهن المستقبلية هو تذكير بأن التفوق في العلم هو الطريق الحقيقي لتحقيق الأحلام، وهذا التوجه يتماشى مع استراتيجية المؤسسة المستمرة منذ سنوات في رعاية الأيتام دراسياً وتمكينهم من خلال برامجنا المختلفة».

يُذكر أن الأيتام رافقوا في هذه المبادرة عدداً من اللاعبين العالميين المشاركين في المباريات، مثل كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وجواو فيليكس من فريق النصر، بالإضافة إلى رياض محرز، وإدوارد مندي، وفرانك كيسي من الأهلي. وهو ما يثبت أن الأحلام لا تعرف حدوداً، وأن لكلّ يتيم حق في الحلم وأن يكون بطل الغد.