أتلف مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن، اليوم (الخميس)، 4076 قطعة من الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، في منطقة دوفس بمحافظة أبين وسط البلاد.



ونفذ فريق المهمات الخاصة الأول التابع للمشروع عملية الإتلاف، في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب التي تهدد حياة المدنيين.



وشملت المواد التي تم إتلافها 219 قذيفة متنوعة، و3570 طلقة ذخيرة، و255 فيوزاً متنوعة، و12 لغماً مضاداً للأفراد، و5 ألغام مضادة للدبابات، و11 قنبلة يدوية، إضافة إلى 3 صواريخ وعبوة ناسفة.

غير متفجرة

وأوضح قائد فريق المهمات الخاصة المهندس منذر قاسم أن فريقه يتعامل على مدار الساعة مع البلاغات والمناشدات الواردة من المواطنين والسلطات المحلية في محافظات عدن وأبين ولحج، بهدف تفادي مخاطر مخلفات الحرب والعبوات الناسفة المنتشرة في بعض المناطق، وتأمينها والتخلص منها لاحقاً ضمن عمليات الإتلاف الدورية التي ينفذها المشروع، مؤكداً أن الفريق تلقى أخيرا بلاغاً من إدارة محافظة لحج يفيد بوجود عبوة ناسفة، وعلى الفور تحرك إلى الموقع، وتعامل مع البلاغ، وقام بتفكيك العبوة الناسفة وتأمين المكان.



يُذكر أن مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن يواصل جهوده الإنسانية في عدد من المحافظات اليمنية المحررة، من خلال إزالة الألغام ومخلفات الحرب والتعامل مع البلاغات الطارئة، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين وتأمين المناطق المتضررة.