توفيت الفنانة المصرية سهير زكي، اليوم (السبت)، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وبحسب مصادر مقربة، تدهورت الحالة الصحية للفنانة المعتزلة خلال الأيام الماضية، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة،إذ خضعت للرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة.

وأشارت المعلومات إلى معاناة زكي من جفاف حاد ومشكلات في الجهاز التنفسي، ما أثر بشكل ملحوظ على حالتها الصحية، في ظل متابعتها الطبية المستمرة.

وعكات صحية

وتعرضت الراحلة خلال الأشهر الماضية لوعكات صحية متكررة، استدعت دخولها المستشفى أكثر من مرة لتلقي العلاج.

وتعد سهير زكي من أبرز نجمات الرقص الشرقي في مصر، وحققت حضورًا واسعًا في الساحة الفنية قبل اعتزالها، حيث ارتبط اسمها بعدد من الأعمال السينمائية التي شاركت فيها خلال فترة نشاطها.

بدايتها الفنية

بدأت سهير زكي، مسيرتها الفنية عندما اتجهت إلى القاهرة لتبحث عن الشهرة فقد عرفت طريقها بين مسارح الإسكندرية ثم انتقلت إلى القاهرة بلد الفنون، وبالفعل تحقق حلمها وأصبحت من أشهر فنانات مصر.

وشاركت زكي في العديد من الأفلام السينمائية والتي بدأتها في مطلع الستينيات عندما شاركت في فيلم “للنساء فقط”، والذي تم عرضه في عام 1962، ثم شاركت في فيلم “الحسناء والطبلة” وقدمت فيه دور الراقصة وذلك في عام 1963.

واعتزلت سهير زكي، الفن في أوائل التسعينيات، بعد زواجها من المصور محمد عمارة، لتتفرغ لحياتها الأسرية بشكل كامل وكان آخر أعمالها الفنية، هو: «أنا اللي أستاهل» عام 1984، والذي قدم بطولته الفنان وحيد سيف، محمد عوض،و نادية عزت.

تشييع الجثمان

وكشفت إحدي أقارب الفنانة سهير زكي عن تشييع جثمانها غداً (الأحد) من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر،وسيتم مواراتها الثرى بمقابر العائلة بطريق الفيوم بمدينة 6 أكتوبر.