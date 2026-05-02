وثّقت كاميرا المراقبة في مدينة بورصة التركية لحظة مقتل محامية شابة بعد تعرضها لإطلاق نار من سيارة عابرة، على خلفية نزاع مالي مرتبط بدعوى قضائية بقيمة 5 ملايين ليرة تركية( 150 ألف دولار)، في حادثة هزّت الرأي العام.

رفض التنازل.. وبداية التهديد

كشفت المعلومات أن المحامية حاتجة كوجا إيفه رفعت دعوى نيابةً عن شقيقتها للمطالبة بمستحقات مالية تتعلق بصفقة «صناديق فواكه بلاستيكية» بقيمة 5 ملايين ليرة، بعد تعثر الطرف الآخر في السداد.

وبحسب التحقيقات، حاول المتهم الضغط على الشقيقتين لسحب الدعوى، إلا أنهما رفضتا، ما دفعه إلى توجيه تهديدات مباشرة لهما، وصلت إلى حد التلويح بإطلاق النار على أقدامهما.

إطلاق نار من مركبة عابرة

وقعت الجريمة عصر أمس في حي «آغاكوي» بمنطقة غورسو، حيث كانت الشقيقتان تسيران برفقة والدهما قرب مستودع زراعي، قبل أن تتوقف سيارة أمامهما ويُفتح النار بشكل مفاجئ.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة مرور المركبة وإطلاق الرصاص منها، ما أدى إلى سقوط الشقيقتين أرضاً.

رصاصة قاتلة.. وإصابة خطرة

أسفر الهجوم عن إصابة الشقيقة الكبرى في الركبة، فيما تلقت المحامية رصاصة في الصدر أدت إلى إصابتها بجروح بالغة.

ورغم نقل المصابتين إلى المستشفى، فإن المحامية فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في حين تعرّضت شقيقتها لكسر في صابونة الركبة.

هروب المتهم.. وتحقيقات جارية

فرّ الجاني من موقع الحادث فور تنفيذ الهجوم، فيما باشرت السلطات الأمنية عمليات البحث عنه، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.