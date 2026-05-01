تستعد دور العرض السينمائية المصرية لاستقبال عرض فيلم «إذما»، بطولة الفنان المصري أحمد داود والفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، حيث من المقرر عرضه خلال عيد الأضحى 2026، على أن يعرض في باقي الدول العربية ابتداءً من يوم 18 يونيو.

ظهور خاص لنجوم كبار

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم «إذما»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، الإعلان التشويقي للعمل الذي شهد ظهورًا خاصًا لعدد من الفنانين من بينهم الفنان محمد فراج وسوسن بدر ومحمد محمود وآخرون.

قصة الفيلم

تتمحور أحداث الفيلم حول عيسى الشواف، الذي يجسده أحمد داود، وهو رجل في السادسة والثلاثين من عمره، تتغير حياته بشكل مفاجئ بعد تلقيه رسالة غامضة يتضح أنها تعود إليه من الماضي قبل 18 عامًا، ما يدفعه للبحث في أسرار مرحلة نسيها تمامًا.

ومع تطور الأحداث، يستعيد عيسى ذكريات مرتبطة بلعبة كنز قديمة، لتظهر مجددًا صديقة طفولته «سيرا»، ويخوضان معًا رحلة مليئة بالغموض والمفاجآت، تكشف لهما حقائق غير متوقعة تغير مجرى حياتهما.

صناع وفريق العمل

وجمع الفيلم بجانب أحمد داود وسلمى أبو ضيف كلًا من: حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، ميران عبدالوارث، وآخرين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

نشاط مكثف لـ«أحمد داود»

وعلى جانب آخر، يعيش أحمد داود نشاطًا فنيًا مكثفًا بالفترة الأخيرة، حيث ينتظر عرض أكثر من عمل فني من بينها «الكراش»، الذي يدور في إطار اجتماعي مشوق، وأيضًا فيلم «ويك إند» الذي يجمع بين الكوميديا والرومانسية.