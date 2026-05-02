«عكاظ» (طوكيو)

تمكن علماء يابانيون من إيجاد طريقة قد تساهم في إبطاء شيخوخة القلب، بل وحتى استعادة بعض وظائفه التي تتأثر مع التقدم بالعمر. وأوضح البروفيسور شيغيرو ياناغي، من كلية العلوم بجامعة غاكوشوين اليابانية، أنه قام مع مجموعة من زملائه في الجامعة بدراسة مادة الـ«ميتروبين» المشتقة من مركب البربرين الطبيعي، لمعرفة تأثيراتها على الصحة، واختبروا تأثيراتها على خلايا الفئران المخبرية، ووجدوا أنها تحسن بشكل ملحوظ عمل الميتوكوندريا، التي تعد بمثابة «محطات الطاقة» داخل الخلايا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الجسم. وقال: «تبين النتائج التي توصلنا إليها أن مادة الميتروبين تساهم في إبطاء شيخوخة الخلايا المرتبطة بالتقدم بالعمر، بما في ذلك خلايا القلب، ما يؤدي إلى تحسين الوظائف القلبية». وأضاف: «يتناقص عدد الميتوكوندريا وتضعف وظائفها مع التقدم في العمر، لكن أبحاثنا بينت أن مادة الميتروبين تعزز جزيئات MITOL، وهي (نظام مراقبة جودة الميتوكوندريا) الذي تنخفض مستوياته مع التقدم في السن، وبناء على ذلك، تعزز مادة الميتروبين أيضاً قدرة الميتوكوندريا على إنتاج الطاقة». وشدد على ضرورة إجراء المزيد من التجارب للتأكد مما إذا كان التأثير نفسه يحدث لدى البشر، مشيراً إلى أن تراجع وظيفة الميتوكوندريا هو أساس العديد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، وأن نجاح هذه الأبحاث قد يؤدي إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة للشيخوخة.