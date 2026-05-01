شهدت المنطقة الجبلية الوعرة بمدينة سفاجا المصرية حادثة مأساوية أعادت إلى الأذهان مأساة الصعيد، حيث تحولت رحلة البحث عن «المعدن الأصفر» إلى ساحة حرب انتهت بمقتل 8 أشخاص وإصابة آخر، إثر نزاع مسلح على «عرق ذهب».

بدأت الواقعة داخل إحدى المغارات النائية في حضن صحراء مصر الشرقية، حيث تجمعت مجموعات من المنقبين غير الشرعيين. وبحسب التحريات، نشب خلاف حاد حول أحقية السيطرة على موقع للتنقيب يعتقد بمواصفاته أنه كنز ثمين. ولم يتوقف النزاع عند المشادات، بل تطور سريعاً حين استل أحد المتواجدين بندقية آلية، فاتحاً النار بشكل عشوائي على زملائه.

حصيلة ثقيلة ومطاردة جبلية

الضحايا: أسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص في الحال نتيجة إصابات مباشرة بطلقات نارية، فيما نجا شخص واحد بأعجوبة رغم إصابته.

الهروب: استغل المتهم سيارة دفع رباعي وخبرته بطرق الجبل للفرار من مسرح الجريمة، ظناً منه أن الطبيعة الجغرافية ستحميه من الملاحقة.

لكن لم تمر ساعات حتى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في محاصرة الدروب الجبلية. ومن خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية)، والسيارة المستخدمة في الهروب، وكميات من المواد التي تم التنقيب عنها.

وأمام جهات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، زاعماً أن الشيطان أغواه بعد صراع مرير مع الضحايا على تقسيم الغنائم وأولوية الحفر، مشيراً إلى أن ضغط العمل الشاق في الجبل والتوتر الذي يصاحب اكتشاف الذهب جعل الأمور تخرج عن السيطرة في لحظات.

إن ما حدث في سفاجا ومن قبلها الصعيد ليس مجرد جرائم قتل عادية، بل هو انعكاس للوجه المظلم لـ «حمى الذهب»، حيث يُستبدل العقل بالطمع، وتُزهق الأرواح في سبيل سراب قد لا يتحقق، تاركةً خلفها عائلات مفجوعة ودرساً قاسياً في خطورة الخروج عن القانون تحت بريق المال.