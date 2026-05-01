نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، أمس (الخميس)، حفل تخريج الدفعة الـ(39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، وقائد كلية الملك فهد البحرية المكلّف اللواء البحري الركن ياسر بن علي النمير.

وفور وصول نائب وزير الدفاع عُزف السلام الملكي، وبُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية كلمة رحب فيها بنائب وزير الدفاع، وأعرب عن شكره وتقديره لتشريفه حفل تخريج طلبة الكلية.

وأوضح أن الدفعة تضم خريجين من القوات البحرية، وحرس الحدود، والقوات الخاصة للأمن البيئي، إلى جانب خريجين من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية جيبوتي.

عقب ذلك سُلّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج، ثم كرم نائب وزير الدفاع المتفوقين، وتسلَّم نائب وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

بعد ذلك، تقلَّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية للأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف مع الخريجين، ثم اختُتم الحفل بالسلام الملكي.