كشفت أبحاث أن الضحك ليس مجرد تحسين للمزاج، بل يوفر «تدليكاً داخلياً» للأمعاء يعزز الهضم ويخفف الغازات، وقد يكون أكثر فعالية من بعض الأدوية في علاج أعراض القولون العصبي.

ويعزّز الضحك جهاز المناعة، ويقلّل مستويات التوتر، ويقوي عضلات البطن. كما أن الضحك لمدة 10 دقائق يومياً يمكن أن يحرق ما يصل إلى 50 سعرة حرارية.

ويقول الخبراء إن الضحك قد يحمل فوائد مماثلة لصحة الأمعاء، وهو ليس مجرد استجابة عاطفية، بل يحفز استجابات جسدية حقيقية في الجسم، إذ تنقبض عضلات البطن وتسترخي، ما يساعد على تحفيز النشاط الهضمي. وإضافة إلى ذلك، يعزز حالة الاسترخاء ويطلق الإندورفين، وهي مواد طبيعية تساعد في تخفيف الألم.

وتدعم الأبحاث هذه الادعاءات، فقد وجدت دراسات سابقة أن الضحك قلل الأعراض المعوية لدى مرضى متلازمة القولون العصبي بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية.