تعتزم منصة (X) إيقاف ميزة (المجتمعات Communities) نهائياً بحلول نهاية مايو القادم؛ وفق ما كشفه رئيس المنتجات في المنصة، نيكيتا بير، وذلك في إطار توجّه المنصة نحو أدوات تفاعل مختلفة.

وتُعد «المجتمعات Communities» من المزايا التي أُطلقت قبل استحواذ إيلون ماسك على «تويتر» وإعادة تسميته إلى «إكس»، إذ أتاحت للمستخدمين إنشاء مجموعات عامة والانضمام إليها وإدارتها وفق اهتمامات محددة، مع إمكانية متابعة محتوى مُحدد ضمن موجز منفصل، بنحو يشبه قسم المجموعات في «فيسبوك».

وأوضح بير أن الميزة لم تحقق الانتشار المطلوب، إذ لم يستخدمها سوى أقل من 0.4% من المستخدمين، مع تسجيلها نحو 80% من بلاغات الرسائل المزعجة وعمليات الاحتيال المالي والبرمجيات الخبيثة في المنصة.

ومن جهة أخرى، تطرح (X) تطبيق المحادثات XChat كبديل مباشر، إذ يدعم حالياً إجراء محادثات جماعية تصل إلى 350 عضواً، مع خطط لرفع أقصى حد إلى 1000 عضو لاحقاً، وتتيح إكس الآن للمشرفين تثبيت روابط داخل المجتمعات الحالية لتسهيل انتقال الأعضاء إلى المحادثات الجماعية قبل الإغلاق النهائي في 30 مايو.