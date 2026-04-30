توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس) -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع المــوج من متر إلى متر ونصف وحالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.