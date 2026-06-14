واصلت القوات الخاصة للأمن البيئي جهودها في تطبيق الأنظمة وحماية الموارد الطبيعية، حيث ضبطت عدداً من المخالفين في ثلاث قضايا منفصلة؛ شملت استغلال الرواسب، والرعي في مواقع محظورة، ودخول المركبات إلى مناطق محمية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي التفاصيل، تمكنت القوات من ضبط 10 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والإثيوبية لمخالفتهم نظام البيئة باستغلال الرواسب في منطقة الرياض، كما تم التحفظ على مُعدّة كانت تستخدم في تجريف ونقل التربة.

وفي قضية أخرى، ضبطت القوات مواطنًا لقيامه برعي 40 متنًا من الإبل داخل مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل في تلك المواقع تبلغ 500 ريال عن كل متن.

كما ضبطت القوات مواطنًا آخر لمخالفته نظام البيئة بدخول مركبته إلى الفياض والروضات في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مشيرة إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 2000 ريال.

وجددت القوات الخاصة للأمن البيئي دعوتها للإبلاغ عن أي اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.