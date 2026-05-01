يستضيف فريق الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في قمة نارية اليوم (الجمعة)، في الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستهدف ملامسة اللقب

ويستهدف الزمالك، بقيادة مدربه معتمد جمال، حصد نقاط «ديربي القاهرة» والاقتراب من حسم لقب الدوري للمرة الـ15 في تاريخه، إذ يحتاج إلى الفوز في مباراتين من أصل ثلاث لحصد اللقب رسمياً.

وكان الزمالك قد أهدر نقطتين بالتعادل مع إنبي في الجولة الماضية، ما يزيد من أهمية لقاء اليوم، إذ يتصدر جدول الترتيب بـ50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف، و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

ورغم الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها الزمالك، ومنعه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب 15 حكماً بتغريمه مالياً لصالح لاعبين ومدربين سابقين وأندية، إلا أنه يتفوق محلياً وقارياً باعتلاء قمة الدوري المحلي والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

الأهلي يسعى لمداواة جراحه

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، لقاء الديربي تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

وابتعد الأهلي عن المنافسة على اللقب بعد الخسارة الأخيرة، إذ يتعين عليه الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، أملاً في حجز مقعد في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويقدم الأهلي موسماً كارثياً تحت قيادة توروب، بعدما ودّع بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر مبكراً، إلى جانب الخروج من دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الترجي التونسي.