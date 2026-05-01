أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو أن الطلب على تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026 وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل 500 مليون طلب للبطولة ​التي ستشهد مشاركة 48 فريقاً في ‌الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر السنوي للفيفا اليوم: «في النسختين ​الماضيتين معاً كان لدينا ⁠50 مليون طلب، وهنا وصلنا إلى 500 مليون»، وأوضح أن الفيفا باع بالفعل الغالبية العظمى من التذاكر التي طرحت حتى ​الآن، وأضاف: «قمنا ببيع 100% من الحصة التي طرحناها في السوق، التي تمثل تقريباً 90% من إجمالي التذاكر المتاحة حتى الآن، وبالطبع نحن نطرح التذاكر في الأسواق باستمرار».

وبرزت قضية التذاكر بصفتها موضوعاً حساساً في الفترة التي تسبق البطولة، مع ‌إثارة مخاوف بشأن القدرة المادية للجماهير المحلية وتسهيل وصولها للمباريات.

وتابع إنفانتينو: «هناك تذاكر ​باهظة الثمن، نعم، ولكن هناك أيضاً تذاكر بأسعار معقولة».

ومن المتوقع أن يواصل الاتحاد الدولي للعبة طرح دفعات من التذاكر على مراحل، وهي ‌إستراتيجية تهدف إلى إدارة الطلب مع تعظيم الإيرادات ​لما ينتظر أن تكون النسخة الأكثر ربحية ​في تاريخ كأس العالم.