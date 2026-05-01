ترأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس (الخميس)، الاجتماع الـ(70) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ووزراء التجارة من دول المجلس.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومتابعة مستجدات تنفيذ القوانين التجارية الموحّدة لدول المجلس، والاطلاع على مقترح حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية، إضافةً إلى متابعة أعمال اللجان التابعة للجنة الوزارية.

واطلع الوزراء على تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ القرارات السابقة للجنة، والتقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز التحكيم التجاري للعام 2025، والإجراءات المتخذة من قبل الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية في ظل الأحداث الراهنة، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، إضافةً إلى متابعة قرارات المجلس الأعلى.

وشارك القصبي في الاجتماع المشترك لوزراء التجارة، مع وزير التجارة للمملكة المتحدة كريس براينت، والاجتماع الـ(11) للجنة الوزارية لشؤون التقييس، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 270 مليار ريال لعام 2025 -بحسب البيانات الأولية-، حيث سجل حجم التبادل التجاري للمملكة في خمس سنوات ارتفاعًا بنسبة 125%، فيما بلغت صادراتها نحو 188 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 163% في آخر خمس سنوات.