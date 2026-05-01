واصل المنتخب الوطني تحت 17 عاماً اليوم (الخميس) تدريباته استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً.



وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً لياقياً، تلاه مران الاستحواذ على الكرة، وأعقبه مران تكتيكي.



من جهة أخرى أعلن المدرب الوطني أحمد الحنفوش قائمة لاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاماً المشاركة في بطولة كأس آسيا.



وضمّت القائمة (23) لاعباً: عبدالله الماس، مساعد الشمري، موسى آل عيد، جواد الهاشم، علي اليحيى، نواف الهويري، أحمد إسحاق، عبدالرحمن المامي، مروان اليامي، عمار ميمني، زيد البوري، خالد شراحيلي، حسن العكروش، عبدالله الباتلي، تميم سراج، حمد الشمري، علي عوض، علي المكي، يحيى سعيد، عبدالله الدوسري، علي الشمراني، فيصل علاء، فارس بوشقراء.



يذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عاماً يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، التي تضمّ إلى جانبه منتخبات طاجيكستان، تايلاند، وميانمار.