أقر قائد النصر كريستيانو رونالدو باقتراب نهاية مسيرته الكروية مع بلوغه سن الـ41 عاماً، دون تحديد موعد نهائي للتوقف عن لعب كرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «نهاية مسيرتي الكروية تقترب، فلنستمتع بكل مباراة».

شغف لا ينطفئ

رغم ذلك، شدد النجم البرتغالي على أن شغفه التنافسي لم يخفت، قائلاً: «كانت مسيرتي رائعة وأريدها أن تستمر كذلك. ما زلت أستمتع بها وما زلت أسجل الأهداف».

التركيز على لقب الدوري

وبعيداً عن الأرقام الفردية، ركز رونالدو على الهدف الجماعي وإمكانية التتويج أخيراً بلقب الدوري السعودي مع النصر، مؤكداً أن «الأهم من كل شيء هو الفوز، إذ يتوق الفريق بشدة لحصد لقب الدوري».

انتصار ثمين على الأهلي

وقاد رونالدو «العالمي» لفوز مهم على الأهلي بهدفين دون رد أمس الأول (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن، حيث افتتح «الدون» التسجيل برأسية في الدقيقة 76 قبل أن يعزز كينغسلي كومان التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ترتيب النصر

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال صاحب المركز الثاني الذي خاض 29 لقاء.