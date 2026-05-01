كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ انطلاق تصوير الصور الأولى لكواليس مسلسل «الأمير»، الذي يتصدر بطولته الفنان أحمد عز، ويخرجه المخرج ستيفن هوبكنز.

الصور الأولى

وشارك آل الشيخ المشاهد الأولى من بدء التصوير الذي جمع كلاً من الفنان المصري أحمد عز والفنان المصري سامي الشيخ في يومه الأول، وسط أجواء يغلب عليها الحماس، وأرفق المنشور بتعليق متمنياً النجاح لجميع المشاركين بقوله: «الله يوفقهم».

موعد الطرح والتفاصيل

من المقرر أن يعرض العمل الدرامي باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة إلى الإنجليزية عبر إحدى المنصات الإلكترونية التابعة لـMBC، وذلك خلال عام 2027، وتتمحور أحداثه في إطار الأكشن.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، بينما يتولى إخراجه المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، في حين كتب السيناريو والحوار صلاح الجهني.

ويشارك في إنتاج المسلسل فريق دولي متخصص في تنفيذ مشاهد الأكشن والتقنيات البصرية المتقدمة، بما يضمن تقديم مستوى إنتاجي عالمي ينافس أعمال هوليوود.

قصة العمل وصناعه

يتناول مسلسل «الأمير» قصة ضابط مصري يتخفى داخل شبكة دولية خطيرة عبر هوية مزيفة، ويجد نفسه مضطراً لإفشال تهديد كبير قبل وقوعه، في إطار يجمع بين الأكشن والتشويق مع لمسة إنسانية عن العلاقات الأسرية.

ويتصدر البطولة الفنان أحمد عز، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العرب والعالميين، من بينهم: أمينة خليل، سامي الشيخ، توبا بويوكستون، مريم أوزرلي، بيدرو ألونسو، وبول أندرسون.