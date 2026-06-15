كشفت عائلة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ اتخاذها إجراءات قانونية جديدة لمواجهة ما اعتبرته استخداماً غير مصرح به لاسم وصورة «حليم» في عدد من الفعاليات الفنية، مؤكدة أنها لم تمنح أي موافقات أو تصاريح تسمح باستغلال إرثه الفني.

تحرُّك قانوني

وأوضحت الأسرة، عبر بيان نشرته على حساباتها الرسمية، أنها فوجئت بتنظيم حفلات وأنشطة تحمل اسم عبدالحليم حافظ، تستخدم فيها صوره لتحقيق مكاسب مادية، دون وجود أي تنسيق أو تواصل مع الورثة.

وأشارت إلى تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المعنية في المغرب، بجانب استعانتها بمكتب قانوني هناك لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق المرتبطة باسم الفنان الراحل وصورته.

حماية الإرث الفني

وشدّدت الأسرة على تمسكها بحقها القانوني في حماية إرث عبدالحليم حافظ، مؤكدة مواصلة ملاحقة أي استخدام غير قانوني لاسمه أو أعماله عبر القنوات القضائية المختصة.

وفي سياق آخر، أعربت أسرة الراحل سابقاً عن رغبتها في رؤية عمل سينمائي ضخم يوثّق مسيرته الفنية، مؤكدة استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لإنجاز مشروع يليق بتاريخ العندليب وإرثه الفني.

تجربة ملهمة

وأشارت الأسرة، عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيسبوك»، إلى إعجابها بالتجربة السينمائية التي تناولت حياة «Michael Jackson»، معتبرة أنها قدمت نموذجاً متطوراً يجمع بين الإبهار البصري والمعالجة الموسيقية الحديثة.