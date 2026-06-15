أثار الفنان العراقي حميد منصور موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أدلى بتصريحات قللت من مواطنه الفنان كاظم الساهر، أحد أبرز نجوم الغناء العربي خلال العقود الأخيرة.

ليس مطرباً

وخلال ظهوره في لقاء تلفزيوني، تحدّث منصور عن عدد من المحطات الفنية في مسيرته، قبل أن يتطرق إلى كاظم الساهر، واصفاً إياه بالفنان العراقي الأكثر شهرة على المستوى العربي، لكنه فاجأ الجمهور بقوله إن «كل المطربين العراقيين أفضل منه»، مضيفاً أن الساهر «مغنٍّ وليس مطرباً»، وأن شهرته الواسعة جاءت بدعم من مؤسسات فنية وإعلامية ساهمت في انتشاره.

نجاحات استثنائية

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة بين الجمهور، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن حديث منصور لا يتناسب مع التاريخ الفني الطويل لكاظم الساهر، الذي استطاع خلال سنوات عديدة أن يحقق نجاحات استثنائية وينقل الأغنية العراقية إلى جمهور عربي واسع، فيما رأى آخرون أن ما قاله يندرج ضمن الآراء الشخصية والاختلافات الفنية المعتادة بين الفنانين.

وجاءت تصريحات حميد منصور في وقتٍ عاد فيه كاظم الساهر إلى دائرة الاهتمام الإعلامي بعد ظهوره في لقاء مطول مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، تحدّث خلاله عن العديد من جوانب حياته الشخصية والفنية.

لا للاعتزال والزواج

وخلال اللقاء، أكد الساهر أنه لا يفكر في الاعتزال نهائياً، مشيراً إلى أنه يتمنى الاستمرار في الغناء والوقوف على المسرح لأطول فترة ممكنة. كما تحدّث عن الثمن الذي يدفعه الفنان مقابل الشهرة، موضحاً أن النجومية تحرم أصحابها من كثير من التفاصيل البسيطة التي يعيشها الناس بشكل طبيعي.

كما كشف «القيصر» موقفه من الزواج، مؤكداً أنه لا يفكر في خوض التجربة مجدداً في الوقت الحالي، وأنه يشعر بالراحة في نمط الحياة الذي يعيشه حالياً، لافتاً إلى أن سنوات طويلة من الانشغال بالفن والجولات الفنية حول العالم شكلت جزءاً كبيراً من شخصيته وحياته.