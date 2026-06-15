أدرجت النيابة العامة خدمة جديدة تحت مسمى «الامتناع عن التنفيذ» ضمن خدماتها الإلكترونية، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالات عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم. وتتيح الخدمة تقديم البلاغات إلكترونياً عبر بوابة النيابة العامة دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية وتحسين تجربة المستفيدين.



وتظهر خدمة «الامتناع عن التنفيذ» ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة إلى جانب خدمات أخرى، تشمل طلب زيارة مقر النيابة، وطلب رد المضبوطات، والتواصل مع النيابات، وخدمات مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.



وأوضح المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» أن إتاحة الإبلاغ إلكترونياً عن حالات الامتناع عن التنفيذ تسهم في تعزيز الامتثال للأحكام القضائية، وتسهل على المستفيدين الإبلاغ عن حالات عدم تنفيذ الأحكام القضائية دون الحاجة إلى مراجعة مقرات النيابة العامة وفروعها في المناطق.