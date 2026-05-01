يبدو أن صيف 2026 لن يمر بهدوء، فبمجرد ذكر اسم شيرين عبدالوهاب، تنقسم منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، لكن هذه المرة الجدل ليس حول «قصة شعر» أو «أزمة عائلية»، بل حول «رقم فلكي» أعاد تعريف أجور النجوم في مصر والوطن العربي.

20 مليون جنيه.. هل فعلتها شيرين؟

تسربت أنباء من كواليس تنظيم حفلات الساحل الشمالي تشير إلى أن شيرين عبد الوهاب وضعت شرطاً مالياً «تعجيزياً» للبعض، و«مستحقاً» للبعض الآخر، لإحياء حفلتها المرتقبة في 7 أغسطس القادم. والرقم المتداول هو 20 مليون جنيه مصري (نحو 400 ألف دولار)، مقابل الوقوف على المسرح لبضع ساعات. هذا الرقم وضع منظمي الحفلات في حيرة، لكنه في الوقت ذاته أكد أن «صوت مصر» ما زالت تمتلك القوة التفاوضية الأعلى رغم كل العواصف.

وبعد فترات من الغياب والتقلبات التي لاحقت مسيرتها، اختارت شيرين «توقيت الذروة» في الساحل الشمالي ليكون مسرحاً لعودتها الكبرى. وتشير التوقعات إلى أن الحفلة ستكون «كاملة العدد» بمجرد طرح التذاكر، حيث ينتظر الجمهور رؤية شيرين بحالتها الفنية المعهودة، بعيداً عن ضجيج المشكلات الشخصية.

صدمة في الوسط الفني.. استحقاق أم مبالغة؟

ورغم أن هذا الرقم ليس مؤكداً حتى الآن من أي جهة رسمية، اشتعلت النقاشات فور تسريب هذا الأجر، فبينما يرى جمهورها العريض أن شيرين «براند» عالمي وتستحق كل جنيه يُدفع في فنها، اعتبر آخرون أن هذا الرقم يرفع سقف التوقعات والمطالب المادية بشكل قد يضر بسوق الحفلات. لكن الحقيقة الثابتة هي أن شيرين تعرف جيداً كيف تظل «رقم 1» في اهتمامات الناس، سواء غنت أو صمتت.

لن تكون الحفلة مجرد غناء، بل ستكون «بياناً فنياً» من شيرين عبدالوهاب للعالم بأنها لا تزال تسيطر على الساحة. مع تجهيزات تقنية عالمية وحضور قد يكسر الأرقام القياسية، ويبدو أن ليلة الساحل ستكون هي «الحدث الأبرز» في صيف 2026.