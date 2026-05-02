تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تُنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة، خلال الفترة من 17 حتى 19 مايو الجاري، وذلك في أندية وزارة الداخلية بمحافظة جدة، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة.

ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تُعنى بمناقشة الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، واستعراض التجارب والممارسات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، بما يدعم جودة الخدمات الصحية والأمنية المقدمة لضيوف الرحمن، ويعزز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

ويتضمن المنتدى عددًا من الفعاليات المصاحبة، تشمل الجلسات الحوارية الرئيسية، وورش العمل التطبيقية، وتحدي الابتكار (الهاكاثون)، والمعرض المصاحب، ويناقش محاور مرتبطة بالصحة والأمن في الحج، من أبرزها: استدامة التميز في الخدمات المقدمة، والتكامل بين الجهات، والوقاية والجاهزية، ودور التقنية والبيانات، والخدمات المساندة، والبحث والابتكار، وتبادل الخبرات.