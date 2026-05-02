شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوماً لفظياً حاداً على النائبة الديمقراطية إلهان عمر، خلال مشاركته في فعالية بعنوان «لا ضرائب على الضمان الاجتماعي»، مستخدماً أوصافاً واتهامات شخصية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

اتهامات مثيرة للجدل



وفي مقطع فيديو متداول، وصف ترمب النائبة بـ«المزيفة»، وزعم أنها تزوجت من شقيقها، في تصريحات أعادت إلى الواجهة اتهامات قديمة لم تثبت قانونياً. كما وجّه انتقادات لاذعة للصومال، في سياق هجومه على عمر، وقال: "الصومال مكان جميل، ليس فيها حكومة ولا جيش وليس فيها أي شيء، لديها شيء واحد قوي حقا، الجريمة، فيها الكثير من الجرائم، ليس لديهم شرطة، كل ما يفعلونه هو إطلاق النار على بعضهم، وسخة بصورة تثير الاشمئزاز ومكان فظيع، يأتون هنا، وإلهان عمر، هل سمعتم عنها من قبل؟ تأتي هنا من الصومال وتقول لنا كيف ندير الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول الدستور يمنحني حقوقا معينة، وأطالب بإعطائي هذه الحقوق، انصرفي، يا لك من مزيفة..".

تصريحات حادة تتجاوز السياسة



وتجاوزت تصريحات ترمب الإطار السياسي إلى هجوم شخصي مباشر، إذ استخدم لغة قاسية وانتقادات حادة، ما أثار موجة من التفاعل والانتقادات، خصوصاً في ظل حساسية الخطاب المرتبط بالهجرة والخلفيات العرقية في الولايات المتحدة.

ردّ ناري عبر «إكس»

من جانبها، لم تتأخر إلهان عمر في الرد، إذ نشرت تدوينة عبر منصة «إكس»، وصفت فيها تصريحات ترمب بأنها «هذيان جامح»، معتبرة أن صدورها عن شخصية مثيرة للجدل قانونياً يقلل من قيمتها، وفق تعبيرها.

وأضافت أن ما يثير التساؤل هو «كيف يمكن لشخص أن يضع نفسه في هذا الموقف طوعاً»، في رد يعكس حدة الانقسام السياسي داخل الساحة الأمريكية.

سجال يعمّق الانقسام



ويأتي هذا التراشق في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة حالة استقطاب سياسي متزايدة، إذ تعكس مثل هذه المواجهات الخطابية تصاعد حدة السجالات بين الجمهوريين والديمقراطيين، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ما ينذر بمزيد من التصعيد في الخطاب السياسي خلال الفترة القادمة.