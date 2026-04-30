دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الخميس) إلى الضغط على إسرائيل لاحترام القوانين والاتفاقات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين، موضحاً أن الانتهاكات الإسرائيلية وهدم المنازل وأماكن العبادة مستمرة بالجنوب رغم إعلان وقف إطلاق النار.



وشدد عون على ضرورة مساعدة لبنان في معرفة مصير الأسرى في السجون الإسرائيلية.



مطالب لبنانية



وذكرت الرئاسة اللبنانية أن المنسقة الأممية الخاصة أطلعت الرئيس جوزيف عون على نتائج اتصالاتها في إسرائيل، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.



بدوره، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الدولة بكل سلطاتها والمجتمع الدولي للتحرك لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها فورا، مشدداً على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في الوقت الذي أكدت الوكالة الوطنية للبنانية للإعلام مقتل9 أشخاص وإصابة نحو 13 آخرين اليو م، في غارات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان.



قصف إسرائيلي



وأوضحت الوكالة أن بلدة جبشيت في قضاء النبطية، تعرضت لغارات تسببت بمقتل 3 لبنانيين، وجرح 7 آخرين وتدمير مبنى سكني، كما قصفت بلدة تول ما أودى بحياة 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين وتدمير مبنى سكني.



وبحسب الوكالة فإن ضربة أخرى على بلدة حاورف بقضاء النبطية، قتلت لبنانيين اثنين، ودمرت منزلاً، فيما شنت إسرائيل غارات على بلدة السلطانية، وقصفت أطراف زوطر الشرقية وميفدون، بالقذائف المدفعية، وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة مجدل زون في قضاء صور.



وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة صريفا قضاء صور، ما أدى إلى إصابة شخص.



نزوح وتحذيرات إسرائيلية



يأتي ذلك فيما يتواصل النزوح الواسع في لبنان تحت وطأة الحرب الإسرائيلية، مع تضرر أعداد كبيرة من المنازل وامتلاء مراكز الإيواء الرسمية بالنازحين خصوصاً مع تفاقم الأزمة.



ولجأت عائلات إلى مبان مهجورة في بيروت تحولت إلى ملاجئ اضطرارية تؤوي مئات الأسر، وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 150 ألف نازح لبناني يعيشون في مخيمات داخل البلاد، في ظل استمرار الضغوط الإنسانية وتزايد الحاجة إلى أماكن إيواء إضافية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال أمس إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة أن تقتصر إسرائيل على ما وصفه بـ«عمليات عسكرية جراحية» في لبنان.



في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ سلسلة ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، موجهاً إنذار فوري لسكان 8 قرى وبلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً.



ودعا الجيش الإسرائيلي إلى الابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 1000 متر.