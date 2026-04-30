مصر: ضبط مخدرات بـ116 مليون جنيه في صحراء السويس

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في توجيه ضربة قوية لتجار المخدرات، بعدما تمكنت من ضبط شحنة ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة السويس، تُقدّر قيمتها المالية بنحو 116 مليون جنيه.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات أكدت قيام عناصر إجرامية بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها داخل البلاد، مٌتخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، إذ تم إعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق بين الجهات المختصة.



وبتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم نحو طنيْن من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش – آيس) قبل ترويجها في الأسواق، في واحدة من أكبر الضبطيات خلال الفترة الأخيرة.



وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 116 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.



وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والمنافذ الحدودية، حفاظاً على أمن المجتمع.