للمرة الثانية خلال أسبوعين، حصلت زعيمة ميانمار السابقة المعتقلة أونج سان سو تشي على تخفيض إضافي بمقدار السدس في عقوبتها في إطار عفو عام.



وقال أحد أعضاء فريق الدفاع: إن سان سو تشي، الحائزة على نوبل والتي أطاح الجيش بها في انقلاب عام 2021، لم يتبق لها سوى حوالى 18 عاماً لتقضيها في السجن.



وأعلنت وسائل إعلام رسمية، اليوم (الخميس)، أن كل السجناء حصلوا على تخفيف للأحكام الصادرة بحقهم.



وصدر حكم بالسجن لمدة 33 عاماً بحق سان سو تشي (80 عاماً) بعد إدانتها باتهامات منها الفساد والتحريض على تزوير الانتخابات ومخالفة قانون أسرار الدولة، لكن حلفاءها يرون أن الاتهامات التي صدرت بحقها بـ«دوافع سياسية بهدف تهميشها».



وخففت السلطات الحكم في وقت لاحق إلى 27 عاماً ثم بمقدار السدس في عفو بمناسبة العام الجديد في ميانمار، الذي وافق 17 أبريل، وشهد ذات العفو الإفراج عن حليفها وين ميينت وهو رئيس البلاد السابق.



ولا تزال سو تشي تحظى بشعبية كبيرة داخل ميانمار، لكنها محتجزة بمعزل شبه تام عن العالم الخارجي، في ظل تحذيرات عائلتها من تدهور حالتها الصحية.



وكان مين أونج هلاينج، رئيس ميانمار وقائد المجلس العسكري، أصدر الأسبوع الماضي، أوامر طوارئ جديدة لفرض السيطرة العسكرية على 60 بلدة، في خطوة تهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق لا تزال غارقة في الصراع، رغم الانتقال إلى الحكم المدني.